Ретро-жара. Как барнаульцы проводили лето с 1940-х годов и до 1980-х

Наконец лето заняло свое место под солнцем и все развлекаются как могут: ездят на дачу, в детские лагеря, туристические поездки, гоняют на велосипедах и больше времени проводят у воды. Раньше тоже классно проводили лето - на грядках, зарядках, за шпажкой шашлыка и не только, смотрите.