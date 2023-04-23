23 апреля
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Жизнь

Весна идет, весне дорогу. Барнаульцы поделились солнечными фото

Весна все смелее вступает в свои права в Алтайском крае. Начинают распускаться первые цветы, просыпаться насекомые и выходить на улицу дети и взрослые. Барнаульцы поделились солнечными фото в социальных сетях и с редакцией altapress.ru.

Удивительная природа
Удивительная природа
Алтайский биосферный заповедник

В Алтайском крае начали распускаться первые цветы. На набережной расцвела солнечная Мать-и-мачеха, сообщает «В курсе 22». В лесах появился прекрасный Кандык Сибирский. Его название переводится с тюркского как «собачий зуб».

Удивительная природа
Удивительная природа
Алтайский биосферный заповедник
Удивительная природа
Удивительная природа
Алтайский биосферный заповедник

А вместе с цветами запорхали первые бабочки. Красавиц заметили в городе, сообщает «Инцидент Барнаул».

Первые бабочки
Первые бабочки
Инцидент Барнаул
Первые бабочки
Первые бабочки
Инцидент Барнаул

Вышли на прогулку дети и взрослые, рассказывает читатель altapress.ru. Подростки с удовольствием катаются на скейтбордах и самокатах у памятника Ленина.

Дети катаются у памятника Ленину
Дети катаются у памятника Ленину
Предоставлено altapress.ru

Солнечные фото — в материале altapress.ru.

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