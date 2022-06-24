Ретроградный Меркурий или воинственный Марс. Тест: кто вы в Солнечной системе

Для того чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Натальная карта, асцендент и дома гороскопов — все это невероятно популярное, хоть и сомнительное развлечение. Полностью отрицать взаимосвязь человека и космоса не стоит, ведь часто совпадения поражают. Попробуйте ответить на вопросы и узнать, что из планет, звезд и спутников вам ближе, в тесте altapress.ru.
Для того чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter