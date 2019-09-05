Готовимся к вкусной зиме с полезными мобильными приложениями

Летом и в начале осени готовить нужно не столько сани, сколько варенье да огурцы-помидоры-грибы. Готовить и в банки закатывать. Для сладкоежек и любителей солёненького и маринованного мы подобрали несколько Android-приложений и полезных страничек, которые помогут разнообразить традиционное консервно-баночное меню на зиму.

«Заготовки на зиму»

В этом приложении можно найти всё — от традиционного ассорти до солёных лимонов и домашней тушёнки.

Источник: архив компании. Источник: архив компании.

Дополнительная фишка в том, что рецепты в программе не просто бездумно собраны с просторов интернета, — всё уже было кем-то приготовлено. В конце каждого рецепта есть ссылка на первоисточник, в котором можно посмотреть не только пошаговый процесс приготовления в картинках (он, кстати, дублируется и в приложении), но и реальные отзывы тех, кто уже следовал рецепту.

Источник: архив компании.

Удобно, что ингредиенты понравившегося рецепта можно сразу же отправить в список покупок, чтобы в магазине не забыть, что именно нужно купить.

Источник: архив компании.

Немаловажно, что приложение доступно и без подключения к интернету, но, конечно, в таком режиме не перейти по ссылке и не посмотреть отзывы.

Загрузить «Заготовки на зиму» GooglePlay

«Аджика. Рецепты с фото»

Тем, кто любит погорячее, советуем обратить внимание на специальное приложение, посвящённое приготовлению аджики. Рецептов немного, но есть из чего выбирать. Плюсом к каждому рецепту идет калорийность на весь объём приготовленного блюда. В группе можно выбрать рецепты только русской или только грузинской кухни. Лучшие из них можно занести в список избранного, что облегчает последующий поиск.

Источник: архив компании. Источник: архив компании.

Рецепты доступны без подключения к интернету.

Загрузить «Аджика. Рецепты с фото"GooglePlay

«Маринованные грибы. Рецепты»

Не забыли мы и о любителях «тихой охоты». Сохраним найденные грибочки до весны? В программе представлены рецепты для приготовления самых распространённых и любимых видов: лисичек, рыжиков, вёшенок, груздей, белых, маслят, сыроежек, шампиньонов и опят. Есть и универсальные рецепты, которые можно использовать для грибов нескольких видов. Интернет при работе с программой не нужен.

Источник: архив компании. Источник: архив компании.

Загрузить «Маринованные грибы. Рецепты» GooglePlay

Заготавливаем во «ВКонтакте»

«В БАНОЧКУ! Соленья, варенья, заготовки на зиму» — отличная группа во «ВКонтакте», в которой можно узнать рецепты консервации, начиная от простых солёных огурчиков и заканчивая консервированным арбузом. Здесь расскажут, как готовить домашнее вино и наливки, как сделать вкуснейшие салаты из зелёных и красных помидоров, научат делать кабачковую икру десятком разных способов и многое другое.

Источник: архив компании. Источник: архив компании.

Группа живая: посты, вопросы и ответы на них появляются регулярно. В альбоме группы и в комментариях на стене можно подсмотреть фирменные рецепты и секреты коллег по цеху. А в беседе попросить помощи, если вдруг самостоятельно найти нужный рецепт не удалось.

Ещё одна полезная группа в этой же соцсети — «Домашнее консервирование. Заготовки на зиму». Здесь можно найти не только сотни рецептов различных «долгоиграющих» блюд, но и полезные советы по их приготовлению. В группе есть альбом с полезными гаджетами, которые облегчат процесс готовки, а также, традиционно, несколько альбомов с рецептами от подписчиков.

Источник: архив компании.

Заправки для супов, десятки видов варенья, оригинальные способы заморозки дачных даров — здесь точно найдётся что-то, что заинтересует именно вас.

Источник: архив компании.

Ну и на сладкое…

Групп и приложений, специализирующихся именно на сладкой консервации, не так много, но мы нашли для вас очень достойный вариант — «Варенья и джемы». Здесь представлены рецепты сладких лакомств не только из фруктов и ягод, но и из овощей.

Источник: архив компании.

Каждый рецепт содержит пошаговое руководство с фото.

Источник: архив компании.

А ещё рецепты варенья на пектине или без использования сахара, а также рецепты консервации из экзотических фруктов. Ну и, чтобы долго не искать понравившийся рецепт, его можно добавить в избранное.

Источник: архив компании.

Вооружаемся банками — и действовать!

Загрузить «Варенья и джемы» GooglePlay