Ревизорро. Как Хлестаков собрался сбежать со сцены на настоящий ужин с барнаульцами

Подали суп «просто воды налили в чашку» или тот, который в кастрюльке приехал на пароходе из Парижа? Въедливый Ревизор проверит это в ресторане «Живые души» 16 февраля. Актеры, директор Алтайского краевого театра драмы и бренд-менеджер заведения рассказали журналистам, как готовят для барнаульцев экспромт-ужин со знакомыми со школы героями.

Экспозиция

Экспромт-ужин — это театральное представление, где зритель, то есть гость ресторана — не простой наблюдатель из зала. Он некий свидетель и иногда даже участник события, которое создают профессиональные актеры.

Идея соединить сценическое и кулинарное искусство пришла после того, как SMM-специалист театра драмы Елена Барышева в очередной раз вернулась с всероссийского фестиваля менеджеров Вахтанговского театра.

Чтобы продвинуть спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома», она предложила руководству договориться с одним из барнаульских ресторанов присвоить блюдам в меню названия, связанные с героями постановки.

«Сразу подумала о „Живых душах“, — говорит директор театра Любовь Березина. — Ресторан-поэма, Гоголь — это нам близко. К тому же, гости из Вахтанговского театра были от заведения в восторге. Я поняла, что это будет не стыдное сотрудничество — и ресторан мгновенно откликнулся».

Во время мозгового штурма идея изменилась примерно так же быстро, как Хлестакова приняли за Ревизора. Названия из меню «переросли» в экспромт-ужин.

Начать эксперимент решили не с «Жара и холода», а с «Ревизора», который также идет на сцене театра. Это показалось организаторам хорошей идеей, ведь ресторан в первую очередь связан с фигурой автора комедии.

«Было бы глупо открывая ресторан на улице Гоголя не сделать прямую отсылку к великому классику, — говорит бренд-менеджер заведения Марина Вяткина. — И мы впервые в крае решили сделать экспромт-ужин».

Завязка

Режиссером экспромт-ужина стал ведущий актер Виктор Осипов. Он же руководит читками и проектом «Человейник» — в нем барнаульцы прямо с площади Сахарова «подглядывают» в окна театра, где развиваются истории героев.

Театр драмы рассказывает об экспромт-ужине в ресторане «Живые души». Анна Зайкова.

«Сама идея ужина показалась артистам очень привлекательной и интересной, — рассказывает он. — Есть формат иммерсионный театр, когда зрители становятся полноценными участниками происходящего. Здесь это будет не совсем так, потому что гости останутся зрителями, хоть и очень погруженными».

Актеры будут взаимодействовать с публикой. Например, Городничий может объявить пренепреятнейшее известие за самым большим столом. Участники застолья тогда на пару минут превратятся в его чиновников. «Но, конечно, никого оскорблять Городничий не будет», — добавил Осипов.

Развитие событий

Если в сценическом варианте «Ревизора» режиссер Алексей Шавлов не избавился ни от одной строчки оригинальной комедии, то в формате экспромт-ужина этого было не избежать — иначе гостям бы пришлось заночевать в ресторане.

Виктор Осипов оставил главную сюжетную линию — приезд и взаимодействие Хлестакова с семьей Городничего, поэтому участвовать будут всего семь актеров. «Да и я в костюме Маврушки похожу, что скрывать», — улыбается режиссер.

Те, кто подзабыл классику, могут не переживать: в постановку ввели «Гоголя», героя-рассказчика, который перескажет события, которые остались за рамками происходящего. Также он будет встречать гостей на входе и угощать игристым вином.

В остальном, атмосферу, игру, смыслы постарались бережно перенести из театральной версии.

Экспромт-ужин: коллаборация театра драмы и ресторана «Живые души». Краевой театр драмы им. Шукшина

Под цензуру даже не попала сцена, где Хлестаков пробует блюда и едко их комментирует.

Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкусу нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины.

«Я думаю: „Так, мы идем в ресторан и будем высмеивать блюда?“. Неприлично, — говорит Виктор Осипов. — Спрашиваю у Марины Вяткиной как быть. А она говорит, что из песен слов выкидывать не надо: не рушим художественный замысел, и что любит самоиронию».

Театр драмы рассказывает об экспромт-ужине в ресторане «Живые души». Анна Зайкова.

Кульминация

Большим вызовом для режиссера и актеров стал перенос мизансцен в другую локацию.

«На сцене же железобетонный рисунок: кто, куда ходит и кто что делает. Для этой площадки он не годится, пришлось пересобирать, — рассказывает исполнитель роли Хлестакова Данил Никоноров. — Когда узнал, что буду в таком участвовать, удивился. Обычно что делают артисты? Могут в таких заведениях прочитать стихи, провести новогоднюю программу, либо связанную с праздником. А тут… Никогда такого не делали».

Театр драмы рассказывает об экспромт-ужине в ресторане «Живые души». Анна Зайкова.

Еще одна непростая задача — перетянуть внимание зрителя с тарелки на «сцену». Такой вопрос целиком ложиться на плечи артистов.

В этом еще немного помог ресторан, который решил пока не разрабатывать специальное меню под экспромт-ужин. «Это бы перетягивало внимание на гастрономию, — говорит Марина Вяткина. — Вы можете настолько погрузиться в спектакль, что ничего не закажете — не стоит превращать это в пиршество. В первую очередь нужно насладиться игрой актеров».

И все же это не значит, что ресторан не приготовил никакого сюрприза. «Живые души» разработали рецептуру выпечки на основе рецептов XIX века. Гостей будут встречать с игристым и аутентичными закусками.

Развязка

Вся программа рассчитана не более чем на два часа, однако представление не будет идти все время. Непосредственно действие длится час, который разделят небольшими перерывами. Во время них официанты смогут спокойно разнести блюда, принять заказ, а гости пообщаться и поесть. И благодаря пианисту Алексею Воронину все это можно будет делать не в тишине.

Театр драмы рассказывает об экспромт-ужине в ресторане «Живые души». Анна Зайкова.

Также во время перерыва можно будет сфотографироваться на память с артистами. Специального дресс-кода нет, но в фотозонах гостей будут ждать боа и веера.

Экспромт-ужин еще не прошел, а руководство ресторана уже довольно первыми результатами: удалось побить свой рекорд бронирования. После появления анонса все 67 мест на 16 февраля забронировали за сутки. Каждому вечер обойдется как минимум в тысячу рублей — это цена билета, приветственных напитков и закусок.

«И нам звонят до сих пор, скопился огромный лист ожидания, так это интересно оказалось — говорит Марина Вяткина. — Николай Гоголь говорил: „никогда не хвастайся будущим“, поэтому мы не утверждаем, что будет „вау“. Но это большая работа, серьезный труд, где задействовано так много живых душ. Будем стараться».

Театр драмы рассказывает об экспромт-ужине в ресторане «Живые души». Анна Зайкова.

В случае успеха театр и ресторан устроят экспромт-ужин по «Жару и холоду», и другим спектаклям. Не исключено, что начнут появляться перформансы и постановки, которые можно будет увидеть только за столиком.