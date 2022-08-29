29 августа
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Жизнь

А подглядывать — хорошо! Зачем толпа барнаульцев собралась под окнами театра драмы — фоторепортаж altapress.ru

Любопытные барнаульцы собрались вечером 26 августа, чтобы заглянуть в чужие окна. И никому ни на секунду не стало стыдно. Ведь все это один большой «Человейник» — проект Алтайского краевого театра драмы. Altapress.ru подглядел за жизнью героев, забывших купить занавески.

"Человейник" в театре драмы.
"Человейник" в театре драмы.
Ирина Пергаева.

Окна алтайской драмы на один час стали окнами многоэтажки, фойе превратилось в жилое помещение. В каждой из четырех такой «квартир» происходили разные истории. Каждая из них могла произойти в любом городе.

Автор проекта — актер театра Виктор Осипов. Идея возникла, когда он возвращался домой вечером и видел за занавесками фотографии и ковры на стенах. Фантазии о том, кто живет за шторками и какие истории может увидеть любопытный прохожий, переродились в эффектное выступление.

Всего актеры показали четыре истории: о диалоге поколений, любви и Пушкине с рок-н-роллом, психическом расстройте, и о матери с сыном. В каждом из окне все были «несчастливы по-своему», но эта непохожесть и объединяла героев, создавала трагикомические ситуации:

— А вы знаете, что Цой жив, — говорит подросток соседской старушке.

— Да слава тебе, господи! А вот Нина Алексеевна — нет. Три дня лежала, пока дверь не взломали.

Чтобы происходящее было лучше видно, в помещении использовали осветительное оборудование, а чтобы постановка не стала немым кино, на улицу вынесли колонки. Поэтому зрителям достаточно было лишь встать перед зданием театра и наблюдать за героями.

На следующий день, 27 августа, у театра драмы прошел большой пикник для барнаульцев, где актеры читали стихотворения и не только. Репортаж скоро можно увидеть на altapress.ru.

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