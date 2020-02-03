Ревнивый красноярец подал в суд на супермаркет за улыбку грузчика жене

Историю рассказал PR-директор компании Владимир Русанов. По его словам, грузчик привез в торговый зал поддон с товаром. В этот момент рядом стояла покупательница. Он улыбнулся ей и продолжил работу.

Такое «неподобающее поведение» заметил муж женщины, которому увиденное не понравилось. Он подал на «Командор» иск «о защите чести и достоинства» на один миллион рублей.

Однако вскоре мужчина забрал свое заявление. Как уточнил изданию Русанов, это произошло после общения с юристами.

«Видимо, на эмоциях действовал человек», — предположил сотрудник компании.

Когда и в каком именно супермаркете произошла «дерзкая улыбка», он не стал уточнять.