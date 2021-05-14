Революционеры, поэты и моряки. Тест: как хорошо вы знаете историю названий барнаульских улиц

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Барнаульцы каждый день проходят по 780 улицам и 11 проспектам. Эти места за время своего существования успели сменить не одно название. Проверьте свои знания об их истории с помощью теста аltapress.ru.
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