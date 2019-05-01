Революционный первомай: история праздника весны и труда

Праздника весны и труда в России отмечают 1 мая, за что, собственно, его и называют Первомаем. Какому событию обязан появлением этот праздник и что осталось в нем от «революции» — разбирался altapress.ru

История первомая

Точкой опоры празднику послужили масштабные митинги рабочих в США. 1 мая 1886 года чикагские трудящиеся вышли выразить свой протест, пишет Чикагский исторический музей. Участники хотели добиться восьмичасового рабочего дня (с оплатой равной 10 часам труда). Бунт для некоторых закончился трагически. Стычки с полицией заставили сотрудников правопорядка открыть огонь — несколько рабочих погибло.

Это только подогрело недовольство толпы. В следующие несколько дней произошли еще столкновения. Во время одного из митингов в полицейских даже бросали бомбу. В результате беспорядков семерых рабочих-анархистов приговорили к смертной казни.

В 1889 году в знак солидарности с чикагскими рабочими Парижский конгресс принял решение об ежегодном проведении рабочих демонстраций 1 мая.

Уже на следующий год праздник провели в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В качестве основного требования рабочие продолжали выдвигать восьмичасовой рабочий день.

Празднование Первомая retro. moi-barnaul.ru

Спустя какое то время странам, поддерживающим праздник, разрешили самостоятельно выбирать дату проведения. Так сегодня в США это событие отмечается 2 сентября.

Праздник революционный

Изначально в России организовывали такие мероприятия оппозиционеры — точечно и неофициально. Самая первая встреча рабочих прошла в 1891 году в Петрограде. Ее инициатором стала социал-демократическая группа под руководством революционера Михаила Бруснева.

Дата стала официальной только после Октябрьской революции 1917 года, сообщают РИА Новости. С того момента его начали отмечать уже на государственном уровне: шествиями трудящихся, народными митингами и демонстрациями, парад сопровождался военными колоннами. Первоначально на территории РСФСР он назывался днем Интернационала, позднее стал Днем международной солидарности трудящихся.

Празднование Первомая на площади Свободы retro. moi-barnaul.ru

В период распада СССР первомай неоднократно становился площадкой для несогласных с властью. В 1990 году парад на Красной площади сорвала оппозиция. Колонна с антисоветскими и антигорбачевскими лозунгами вышла на площадь, помешав военным. А 1 мая 1993 года радикальные сторонники коммунистической оппозиции прорвали милицейские цепи, направляясь по неразрешенному городской администрацией пути. В результате пострадали несколько десятков человек, погиб один из сержантов ОМОН.

Праздник весны и труда

Спустя год после распада СССР, в 1992 году праздник получил свое современное название. Сейчас от революционного прошлого Праздника весны и труда в России практически ничего не осталось.