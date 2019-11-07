«Рейдеры», полиция и енот: хозяйка барнаульского зоомагазина не продала хоккеистам несчастную Софу

Барнаульским хоккеистам не удалось спасти енотиху Софу из тесноты зоомагазина. Против оказалась хозяйка животного, которая не согласилась продавать зверька, посчитала визит покупателей «рейдерским захватом» и даже вызвала полицию.

Представители хоккейного клуба «Динамо-Алтай» приехали покупать Софу в сопровождении журналистов. Неравнодушные барнаульцы заранее собрали на покупку 35 тысяч рублей.

Хозяйка магазина заявила, что сделка купли-продажи уже заключена с другим покупателем, но показать договор отказалась. Она заявила, что не может продавать животное «просто так», якобы хоккеисты перепродадут енота или «отдадут в бизнес» и в итоге вызвала полицию.

Также среди аргументов было и то, что ранее у нее забрали макака Василия, который потом умер.

Хоккеисты намерены продолжать общение с зоомагазином, но другая сторона будет делать это только через полицию, сообщили журналисты «Катунь 24».

Как стало известно altapress.ru, в тот день после резонанса в новостях и освещения местными блогерам в магазин нагрянуло очень много людей и владелица приняла решение закрыть точку «по техническим причинам» еще до конца рабочего дня. Общественников выводили из торгового центра сотрудники местного ЧОП.

Барнаульский фитнес-тренер Сергей Головин написал в Instagram, что енотихи в клетке уже нет.