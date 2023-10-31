Рейсы массово задерживают в барнаульском аэропорту

Два самолета не смогли вылететь в Шереметьево, два — в Сочи. Один самолет не вылетел в Красноярск.
Почти самолеты вылетят после 14:00, судя по табло.
Судя по сервису "Яндекс.Погода", в Барнауле — дождь со снегом, слабый ветер и гололед.
В аэропорту им. Титова задержали пять рейсов на вылет, сообщает онлайн-табло.
Два самолета не смогли вылететь в Шереметьево, два — в Сочи. Один самолет не вылетел в Красноярск.
Почти самолеты вылетят после 14:00, судя по табло.
Судя по сервису "Яндекс.Погода", в Барнауле — дождь со снегом, слабый ветер и гололед.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter