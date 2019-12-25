Рейтинг Росгвардии предложили повышать через увеличение числа спасенных россиян

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн рассказал в интервью РИА «Новости» , как повысить рейтинг Росгвардии в глазах граждан.

Хинштейн подчеркнул, что необходимо проводить максимально открытую информационную политику и рассказывать обществу, чем занимается Росгвардия.

«Нужно больше прямых ответов даже на неудобные вопросы», — отметил Хинштейн, который ранее занимал должность советника директора Росгвардии.

Также, по его мнению, необходимо больше рассказывать о том, как росгвардейцы спасают жизни людей.

При этом, как отметил Хинштейн, «либеральная среда» все равно будет воспринимать Росгвардию критически, поскольку на ней сфокусирован негатив по отношению к власти.

«Но это не означает, что в Росгвардии не происходит сбоев и вся критика необоснованна. Конечно, нет. Большая работа предстоит по наведению порядка внутри и по очищению системы эволюционным путем», — сказал Хинштейн.

Что касается повышения рейтинга Росгвардии, то, по мнению депутата, это также можно делать при помощи контрпропаганды. Скажем, сразу объяснять обществу, почему росгвардеец бьет участника акции протеста в какой-либо конкретной ситуации, а не отмалчиваться.