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Жизнь

Режим «черное небо» в Алтайском крае называют незаконным

И.о. главы Среднесибирского управления Гидрометцентром Сергей Сережкин заявил, что режим «черного неба» из-за дымки в нескольких регионах ввели незаконно. По его словам, одной дымки в воздухе для этого недостаточно, пишет ТВК.

Дымка в Барнауле 23 июля 2019 года.
Дымка в Барнауле 23 июля 2019 года.
Barnaul22, Лариса Погорелова

Режим «черное небо» ввели в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе из-за дымки от лесных пожаров в Сибири. Сережкин утверждает, что в каждом городе есть своя методика и специальная формула, по которой рассчитывается уровень загрязнение воздуха, а вводить режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий) только исходя из того, что в воздухе дымка, — это нарушение.

«На основании формулы специалисты делают расчеты и прогнозируют условия. Рассчитывается показатель, при котором вводят режим НМУ, он прописан в приказе. Для Красноярска он составляет 0,29 и выше, на сегодняшний день в Красноярске он равен 0,12», — пояснил эксперт.

Режим НМУ обязывает все промышленные предприятия снижать выбросы. Вопрос о его введении находится в компетенции Росгидромета.

Как стало известно красноярским журналистам, ранее в гидрометцентре руководствовались информационным бюллетенем, который предполагал введение режима НМУ при задымленности, даже если остальные показатели в норме.

В соседних регионах эту меру приняли, чтобы «перестраховаться», пишет издание.

По информации алтайского ЦГМС, до 26 июля в крае еще сохранится НМУ первой степени опасности.

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