Режим «черного неба» для Барнаула снова продлили

Напомним, в Барнауле режим НМУ (его называют также режимом «черного неба») сначала ввели до 15:00 23 июля. Затем продлили на 24 июля, а теперь — до 15:00 25 июля.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что в регионе превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает.

Ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил ТАСС, что режим ЧС в регионах Сибири, где из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области наблюдаются задымление и запах гари, введут в случае, если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Что такое режим НМУ?

Это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).

Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.