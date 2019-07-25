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Жизнь

Режим «черного неба» для Барнаула снова продлили

Алтайский гидрометцентр снова продлил режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности для Барнаула. Согласно прогнозу, 25 июля ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Мгла в Барнауле.
Мгла в Барнауле.
altapress.ru

Напомним, в Барнауле режим НМУ (его называют также режимом «черного неба») сначала ввели до 15:00 23 июля. Затем продлили на 24 июля, а теперь — до 15:00 25 июля.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что в регионе превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает.

Ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил ТАСС, что режим ЧС в регионах Сибири, где из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области наблюдаются задымление и запах гари, введут в случае, если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Что такое режим НМУ?

Это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).

Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.

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