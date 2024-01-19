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Жизнь

Первая степень опасности. Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске

Штормовое предупреждение объявили в Барнауле и Бийске из-за скопления в воздухе вредных примесей первой степени опасности.

Туман. Дымка. Смог.
Туман. Дымка. Смог.
СС0

Краевой Гидрометцентр сообщили, что режим "черного неба" будет действовать в Барнауле и Бийске с 18:00 19 января до 18:00 22 января.

Тем временем в Барнауле проходят крещенские купания.

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