Первая степень опасности. Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске

Краевой Гидрометцентр сообщили, что режим "черного неба" будет действовать в Барнауле и Бийске с 18:00 19 января до 18:00 22 января.
Тем временем в Барнауле проходят крещенские купания.
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Штормовое предупреждение объявили в Барнауле и Бийске из-за скопления в воздухе вредных примесей первой степени опасности.
Краевой Гидрометцентр сообщили, что режим "черного неба" будет действовать в Барнауле и Бийске с 18:00 19 января до 18:00 22 января.
Тем временем в Барнауле проходят крещенские купания.
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