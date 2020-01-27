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Жизнь

Режим ЧС объявили в Новосибирске из-за огромного количества снега на улицах

Власти Новосибирска признали, что перебои в работе оперативных служб из-за непрекращающихся снегопадов представляют реальную угрозу, и объявили в городе режим ЧС, сообщает «Тайга.инфо».

Барнаульцы выходят чистить снег в помощь городу
Барнаульцы выходят чистить снег в помощь городу
Фото ЛХК «Алтайлес»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал документ, в котором говорится, что в связи с «сверхнормативным количеством осадков эксплуатация дорог категорий 2а, , 3а и 3б, а также приведение в порядок придомовой территории оказалось невозможным».

Документ опубликовал общественник Владимир Кириллов в своем Facebook. В тексте говорится, что власти признали перебои в работе оперативных служб, которые представляют угрозу здоровья и жизни людей.

Также зафиксированы многочисленные случаи «буксовок автомобилей скорой помощи».

«Этому прешествовало заявление пока еще начальника департамента транспорта Дронова о колоссальной нехватке техники в ДЭУ и её критическом износе вплоть до списания. При этом каждую осень мэр Локоть отчитывался и закупке техники и полной укомплектованности спецтехникой в дорожных службах, обманывая горожан и пришлого губернатора», — отметил Кириллов.

В связи с этим мэрия признала ситуацию критической и ввела в городе режим ЧС, переведя в соответствующий режим работы органы управления городского звена. Ответственным лицом указан вице-мэр Олег Клемешов.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов подтвердил изданию введение в городе режима ЧС и подлинность опубликованного документа.

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