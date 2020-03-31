Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели в Алтайском крае

Граждан старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Это не распространяется на «руководителей и сотрудников предприятий, организаций и учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критическим».
Всех остальных жителей также призывают не покидать дом. Нужно ограничить поездки, на улицах соблюдать дистанцию 1,5 метра (за исключением перевозки пассажиров в транспорте или такси).
Выходить можно, чтобы выбросить мусор, в ближайшие магазины, аптеки, а также в случае, если жизни угрожает опасность. Выгуливать животных можно не далее 100 метров от дома.
Также действует ранее введенный запрет на работу и посещение торговых центров, общепита, кинотеатров, других мест массового скопления граждан.
По 1 июня приостановлено бронирование и размещение в гостиницах и санаториях Белокурихи.
Органы власти должны приостановить проверки предпринимателей, исключая внеплановые, от которых зависит жизни и здоровья граждан, выдача разрешений и лицензий.
Медучреждения (государственные и частные) временно должны остановить предоставление стоматологических услуг, за исключением экстренных и неотложных ситуаций, а также всех видов плановой медпомощи, включая профосмотры.
О сроках действия ограничений в документе не говорится.
ГУ МВД по Алтайскому краю поручили контролировать осуществление ограничительных мер в пределах своих полномочий.