Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели в Алтайском крае

Алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией 31 марта опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.

Граждан старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Это не распространяется на «руководителей и сотрудников предприятий, организаций и учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критическим».

Всех остальных жителей также призывают не покидать дом. Нужно ограничить поездки, на улицах соблюдать дистанцию 1,5 метра (за исключением перевозки пассажиров в транспорте или такси).

Выходить можно, чтобы выбросить мусор, в ближайшие магазины, аптеки, а также в случае, если жизни угрожает опасность. Выгуливать животных можно не далее 100 метров от дома.

Также действует ранее введенный запрет на работу и посещение торговых центров, общепита, кинотеатров, других мест массового скопления граждан.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова.

По 1 июня приостановлено бронирование и размещение в гостиницах и санаториях Белокурихи.

Органы власти должны приостановить проверки предпринимателей, исключая внеплановые, от которых зависит жизни и здоровья граждан, выдача разрешений и лицензий.

Медучреждения (государственные и частные) временно должны остановить предоставление стоматологических услуг, за исключением экстренных и неотложных ситуаций, а также всех видов плановой медпомощи, включая профосмотры.

О сроках действия ограничений в документе не говорится.

ГУ МВД по Алтайскому краю поручили контролировать осуществление ограничительных мер в пределах своих полномочий.