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11 ноября
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Жизнь

Режим самоизоляции продлили в Алтайском крае до 26 декабря

Людям старшего поколения в Алтайском крае необходимо соблюдать режим самоизоляции до 26 декабря. Соответствующие изменения внесены в антиковидный губернаторский указ.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

«В Алтайском крае людям старшего поколения предписано продолжить соблюдение режима самоизоляции в период с 15 ноября по 26 декабря. Работающие пенсионеры для возмещения утраченного за время самоизоляции заработка могут оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования», — проинформировали в пресс-службе краевого правительства.

Также в региональном правительстве указывают, что все периоды нетрудоспособности будут полностью оплачены из бюджета Фонда социального страхования, не затрагивая средства работодателя.

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома. Под вынужденным выходом из дома понимается выход из места проживания (места пребывания) с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

По состоянию, а 11 ноября всего в крае инфицированных коронавирусом — 21 731 человек. Выздоровели — 18 192 пациента. За весь период пандемии скончались 915 человек.

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