Режиссер и актер подрались в театре в центре Москвы

Драка между режиссером и актером произошла в субботу утром в помещении театра «Театральный особняк» в центре Москвы, пишет «Московский комсомолец». В конфликт пришлось вмешаться полиции.

Инцидент произошел в здании театра на улице Библиотечной между руководителем театра, заслуженным деятелем культуры Леонидом Красновым и актером Сергеем Поповым. Коллеги обсуждали творческие вопросы, перемежая разговор возлияниями.

По версии полиции, в какой-то момент режиссер и актер поругались. Один из них нанес другому удар по лицу. В результате Попову пришлось обратиться за медпомощью.

Сергей Попов известен по многим сериалам, в том числе «Интерны», «Карпов» и др. Леонид Краснов создал молодежный театр «Театральный особняк» в начале 2000-х.