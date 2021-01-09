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Жизнь

Режиссер и актер подрались в театре в центре Москвы

Драка между режиссером и актером произошла в субботу утром в помещении театра «Театральный особняк» в центре Москвы, пишет «Московский комсомолец». В конфликт пришлось вмешаться полиции.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Инцидент произошел в здании театра на улице Библиотечной между руководителем театра, заслуженным деятелем культуры Леонидом Красновым и актером Сергеем Поповым. Коллеги обсуждали творческие вопросы, перемежая разговор возлияниями.

По версии полиции, в какой-то момент режиссер и актер поругались. Один из них нанес другому удар по лицу. В результате Попову пришлось обратиться за медпомощью.

Сергей Попов известен по многим сериалам, в том числе «Интерны», «Карпов» и др. Леонид Краснов создал молодежный театр «Театральный особняк» в начале 2000-х.

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