Режиссер российского сериала назвал Александра Петрова «животным»

Режиссер Александр Войтинский рассказал о своей работе с актером Александром Петровым во время съемок сериала «Метод — 2», пишет РИА Новсти.

По мнению режиссера, секрет успеха артиста заключается в особенности его поведения в кадре.

«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть», — сказал Войтинский в беседе с Teleprogramma.pro.

Режиссер также назвал актера умным и амбициозным человеком. Кроме того, собеседник потала заявил, что Петров тщательно работает над своим образом и ролью.