Режиссер сообщил о госпитализации Михаила Горбачева

По словам Андре Сингера, Горбачев пропустил показ фильма потому, что находился в больнице, и врачи не разрешили ему приехать.
Глава пресс-службы экс-президента Павел Палажченко это опроверг: Горбачев не планировал приезжать, а вторую половину дня в четверг он провел на работе и чувствует себя хорошо.
«Это продюсер фильма просто ошибся, он почему-то считал, что Михаил Сергеевич планировал быть на показе этого фильма», — сказал Палажченко.
По его словам, Сингер был «неправильно информирован».
Документальный фильм Андре Сингера и Вернера Херцога «Встреча с Горбачевым» закрывает 41-ый Московский международный кинофестиваль.