Режиссер сообщил о госпитализации Михаила Горбачева

Сорежиссер картины «Встреча с Горбачевым» Андре Сингер сообщил, что бывшего президента СССР Михаила Горбачева экстренно госпитализировали. Такой вывод он сделал, когда Горбачев не появился на показе фильма. Как выяснилось, экс-президент и не собирался на показ, пишет ТАСС.