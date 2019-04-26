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Жизнь

Режиссер сообщил о госпитализации Михаила Горбачева

Сорежиссер картины «Встреча с Горбачевым» Андре Сингер сообщил, что бывшего президента СССР Михаила Горбачева экстренно госпитализировали. Такой вывод он сделал, когда Горбачев не появился на показе фильма. Как выяснилось, экс-президент и не собирался на показ, пишет ТАСС.

Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев.
Вени Марковски / wikipedia.org

По словам Андре Сингера, Горбачев пропустил показ фильма потому, что находился в больнице, и врачи не разрешили ему приехать.

Глава пресс-службы экс-президента Павел Палажченко это опроверг: Горбачев не планировал приезжать, а вторую половину дня в четверг он провел на работе и чувствует себя хорошо.

«Это продюсер фильма просто ошибся, он почему-то считал, что Михаил Сергеевич планировал быть на показе этого фильма», — сказал Палажченко.

По его словам, Сингер был «неправильно информирован».

Документальный фильм Андре Сингера и Вернера Херцога «Встреча с Горбачевым» закрывает 41-ый Московский международный кинофестиваль.

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