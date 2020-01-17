Резиденция, охрана: какие атрибуты «прошлой жизни» останутся у Медведева

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сохранит за собой все атрибуты прошлой жизни, пишет «МК».

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в резиденции "Бочаров ручей", 2015 год.

Гарантии бывшим премьерам (кроме доплаты к пенсии в размере 55−75% от вознаграждения действующего главы правительства) в законах не прописаны. Но прописаны гарантии экс-президентам — именно эту должность Медведев занимал с 2008 по 2012 гг.

Спецтранспорт и помощники

После отставки Медведев сохранит право на охрану, медобслуживание, страхование, спецсвязь, спецтранспорт и аппарат помощников.

Он будет пользоваться полной неприкосновенностью, которая также распространяется на жилые помещения, транспортные средства, личные документы, багаж и переписку.

Резиденция

При желании семья экс-премьера сможет и дальше жить в резиденции «Горки-9», расположенной в 15 км от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе. В 1999 году она была выделена в пользование Борису Ельцину, но тот выбрал «Барвиху».

В итоге «Горки» реконструировались и обновлялись по вкусу супруги — Светланы Медведевой — в бытность ее мужа президентом.

Это большая и самая изысканная из госрезиденций. В частности, в ней есть большая коллекция советской и современной живописи, а также фотографий известных мастеров.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. kremlin.ru.

Согласно декларации, у Медведева также есть квартира в Москве площадью 367,8 кв.м.

Денежное обеспечение

По закону экс-премьеру гарантировано пожизненное содержание в 75% от вознаграждения действующего главы государства, но только в том случае, если он не займет пост, указанный в реестре должностей федеральной гражданской службы.

Предусмотрительный президент РФ Владимир Путин своим указом должность зампреда Совбеза в этот реестр 16 января уже включил.

Теперь ориентиром для Медведева могут стать доходы секретаря Совбеза Николая Патрушева, заработавшегося в 2018 году 33,7 млн руб. По итогам 2018 года Медведев задекларировал доход в размере 9,9 млн руб.

Ирония судьбы

13 января на вручении правительственных премий журналистам Дмитрий Медведев был в ударе, шутил с лауреатами и цитировал Чехова: «Новый год — такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже… «

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. kremlin.ru

По иронии судьбы, эти слова оказались пророческими для самого экс-премьера.

Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, Медведев заранее не знал о своей отставке, или, по крайней мере, узнал о ней не намного раньше всех остальных.

15 января после оглашения послания Федеральному собранию правительство во главе с председателем Дмитрием Медведевым отправлено в отставку.

16 января указом президента на пост премьера назначен Михаил Мишустин, экс-глава ФНС.