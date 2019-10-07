Резкое изменение погоды предвещает яркое солнце

В давние времена 7 октября грибники в последний раз отправлялись в лес за белыми грибами-боровиками.

Если в этот день светит яркое солнце, следует ждать резкого изменения погоды. То, что скоро погода изменится, ясно по затяжному «бабьему лету» в сибирском регионе. Так, в Алтайском крае температура воздуха достигала плюс 25 градусов.

По погоде 7 октября — его еще называют день Феклы — можно узнать, какой будет зима. Если на дубе много желудей — она будет теплой, короткой и почти без снега. Птицы летят низко к земле — зима будет ранняя и холодная.

А вот большой урожай рябины предвещает зимние холода, пишет mail.ru.

Постепенно на текущей неделе температура воздуха в регионе начнет понижаться.

Прогноз погоды

8 октября в Алтайском крае сохранится жаркая осенняя погода.

Будет небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, местами в северных и предгорных районах заморозки — до минус 3 градусов. Днем в Алтайском крае от 18 до 23 градусов тепла, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В Барнауле небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с. Температура ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем — 18−20 градусов тепла.