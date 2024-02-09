Резкое похолодание до минус 23 градусов ожидается после дождей и оттепели на Алтае

Так, 9 февраля регион накрыли дождь и мощные снегопады на фоне порывистого ветра. Местами его скорость составляла 23 метров в секунду. Также в Алтайском крае наблюдалась плюсовая температура.

Но уже через день все резко изменится. Так, 12 февраля ночью в регионе прогнозируют морозы до минус 23 градусов.

Дневная температура составит от минус 9 до минус 11 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Штормпрогноз продлен до 12 февраля включительно.

В 9 февраля жители региона делились наблюдениями — как от остановки в Барнауле отлетала крыша во время порывов ветра.

На автодорогах действовали ограничения в связи с плохой видимостью.

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