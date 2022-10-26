Резкое похолодание и сильный ветер ожидают в Алтайском крае

Ветер 27 и 28 октября будет до 17 м/с, по югу порывы могут достигнуть 22 м/с.

Погода в Алтайском крае 27 октября

Ветер обещают до 17 м/с, с порывами до 22 м/с, юго-западный. Кроме того, в крае будут обильные осадки в виде снега и дождя. Температура днем составит +6…+11 градусов, ночью −1…+4, местами похолодает до -6.

Погода в Алтайском крае 28 октября

28 октября в Алтайском крае будет гололед, местами мокрый снег. Температура будет от -1 до +4 градусов. Ночью будет холоднее, от -2 до +3 градусов.

Ветер такой же, как и днем ранее — с порывами до 22 м/с.

Погода в Алтайском крае 29 октября

Погода успокоится, ветер стихнет. Температуру обещают днем от 0 до +5, ночью от -2 до -7 градусов, в предгорьях местами ожидается до -12.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.