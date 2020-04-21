Резкое похолодание с мокрым снегом обрушится на Алтайский край после 30-градусной жары

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в данный момент районы края находятся под влиянием антициклона.
С каждым днем температура воздуха в регионе будет нарастать на 2−3 градуса. В итоге 23−24 апреля в крае ожидается пик тепла. Температура воздуха в эти дни будет достигать +30 градусов.
В этой связи на территории края повышается уровень пожароопасности.
Когда в Алтайский край придет похолодание?
В то же время, период 30-градусной жары будет непродолжительным.
По словам Людмилы Сырых, погода существенно изменится в ночь на 25 апреля из-за влияния холодных фронтов.
Температура воздуха понизится и достигнет более характерных для этого времени года значений.
Также в ночь на 25 апреля в крае ожидается усиление ветра и осадки в виде дождя и мокрого снега.
Впрочем, оснований говорить о том, что в регионе установится временный снежный покров — нет.