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Жизнь

Резкое похолодание со снегом обрушится на Алтайский край

Резкое похолодание со снегом придет в Алтайский край под занавес текущей недели, сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

Согласно предварительному прогнозу, серьезное понижение температур ожидается в течение дня 2 ноября.

По словам синоптика, погода изменится в ближайшую субботу в связи с прохождением холодных фронтов.

В итоге, уже в ночь на воскресенье, 3 ноября, в регионе прогнозируют мокрый снег.

Напомним, что до этого в Алтайском крае прогнозируют хоть и нестабильную, но довольно теплую погоду. Ожидается, что к 1 ноября в дневное время воздух в некоторых районах края может прогреться до +18 градусов.

Впрочем, тем ощутимее окажется грядущее похолодание.

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