Резкое похолодание со снегом обрушится на Алтайский край

Согласно предварительному прогнозу, серьезное понижение температур ожидается в течение дня 2 ноября.
По словам синоптика, погода изменится в ближайшую субботу в связи с прохождением холодных фронтов.
В итоге, уже в ночь на воскресенье, 3 ноября, в регионе прогнозируют мокрый снег.
Напомним, что до этого в Алтайском крае прогнозируют хоть и нестабильную, но довольно теплую погоду. Ожидается, что к 1 ноября в дневное время воздух в некоторых районах края может прогреться до +18 градусов.
Впрочем, тем ощутимее окажется грядущее похолодание.