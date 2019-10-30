Резкое похолодание со снегом обрушится на Алтайский край

Резкое похолодание со снегом придет в Алтайский край под занавес текущей недели, сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Согласно предварительному прогнозу, серьезное понижение температур ожидается в течение дня 2 ноября.

По словам синоптика, погода изменится в ближайшую субботу в связи с прохождением холодных фронтов.

В итоге, уже в ночь на воскресенье, 3 ноября, в регионе прогнозируют мокрый снег.

Напомним, что до этого в Алтайском крае прогнозируют хоть и нестабильную, но довольно теплую погоду. Ожидается, что к 1 ноября в дневное время воздух в некоторых районах края может прогреться до +18 градусов.

Впрочем, тем ощутимее окажется грядущее похолодание.