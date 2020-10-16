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Жизнь

Резкое похолодание ударит по Алтайскому краю сразу после пика тепла под +20 градусов

Потепление под +20 градусов, а затем резкое похолодание ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни.

Осенние листья Барнаула.
Осенние листья Барнаула.
Михаил Хаустов

Как следует из прогноза регионального Гидрометцентра, в пятницу, 16 октября, температура воздуха в крае составит +9…+14 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие, а в предгорьях местами умеренные дожди.

В субботу, 17 октября, в регионе станет еще теплее. Температура будет балансировать в диапазоне +14…+19 градусов. Осадков в этот день не прогнозируется.

А вот в воскресенье столбики термометров покажут +8…+13 градусов с похолоданием в течение дня. Также в крае прогнозируют небольшие, а местами умеренные дожди.

Также 18 октября усилится ветер. Его скорость будет составлять 7−12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.

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