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Жизнь

Резкое потепление с дождями обрушится на Алтайский край

Резкое потепление с мокрым снегом и даже дождями прогнозируют в Алтайском крае на этой неделе.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

По информации сайта gismeteo.ru, погода в регионе резко изменится в среду, 4 декабря. В этот день, как ожидается, ясная погода без осадков сменится снегом. Также усилится ветер.

При этом, начиная со среды, в крае ожидается существенное потепление. Дневные температуры 4 декабря достигнут -1 градуса.

Пик потепления, судя по прогнозу, ожидается в пятницу. 6 декабря в регионе даже может пойти дождь, а столбики термометров покажут +2 градуса.

Согласно предварительной информации, теплая погода продержится в регионе до следующего понедельника.

Уточненный прогноз погоды на текущую неделю будет опубликован в ближайшее время.

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