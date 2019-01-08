Пьют меньше из-за властей: зарубежный журналист оценил реальные результаты антиалкогольной компании в России

За последние 12 лет Россия опустилась с четвертой на 14-ю строчку в мировом рейтинге потребления алкоголя. Сейчас Россия по показателю находится на уровне Франции и Германии, заявил журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.

Побеседовав с российскими экспертами он отметил, что в России выпивают примерно 10 литров на человека в год. Двенадцать лет назад показатель достигал 15 л. При этом доля крепких напитков, таких как водка, в структуре потребления снизилась на 31%. Вместе с тем снизилась и смертность от отравления алкоголем снизилась — на 30%.

По словам профессора Яковлека из Московской новой экономической школы, что агрессивные меры, такие как повышение налогообложения, запрет продажи алкоголя после 23:00, сыграли свою роль.

Кроме того, отметил журналист, россияне в последнее время все больше склоняются к здоровому образу жизни, а отряды волонтеров организации «Трезвая Россия» помогают ловить полицейским магазины, которые незаконно продают алкоголь.

Ранее глава общественной организации «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить рекламные акции со скидками на алкоголь в российских магазинах.

Ссылаясь на данные ВОЗ, руководитель «Трезвой России» пишет вице-премьеру о том, что «на каждый дополнительный рубль, поступивший в казну за счет продажи алкоголя, государство несет убытков примерно на три рубля». Это происходит из-за сокращения трудоспособной части населения, увеличения травматизма и смертности.

Султан Хамзаев отмечает, что во время новогодних праздников народ начинает пить спиртное сильнее, а это влечёт за собой «увеличение социально опасных явлений»: ДТП по вине алкоголя, случаев травматизма и бытовых конфликтов.