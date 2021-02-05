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5 февраля
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Жизнь

Рыбак подрался с акулой из-за рыбы. Подводные съемки схватки

Акула напала на рыбу, которую поймал аквалангист в Новой Зеландии.

Белая акула
Белая акула
Terry Goss, CC BY 2.5, commons.wikimedia.org

Хищнице так приглянулся улов 18-летнего парня, что она чуть не откусила ему руку, когда воровала рыбину.

Сначала в кадре появляется удочка, которую что-то тянет. А через несколько секунд к нему подплывает акула. Парень попытался отмахнуться от нее рукой, и хищница проплыла в нескольких сантиметрах от него, пишет News.ru. И просто схватила рыбу и протащила его по воде примерно 20 метров.

«Она захотела бесплатно поесть. Очень напористая и уверенная в себе акула», — заявил рыбак после нападения, попутно ругая акулу самыми последними словами.

Другие подводные охотники предупреждали парня, что поблизости есть акулы.

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