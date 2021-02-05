Рыбак подрался с акулой из-за рыбы. Подводные съемки схватки

Хищнице так приглянулся улов 18-летнего парня, что она чуть не откусила ему руку, когда воровала рыбину.

Сначала в кадре появляется удочка, которую что-то тянет. А через несколько секунд к нему подплывает акула. Парень попытался отмахнуться от нее рукой, и хищница проплыла в нескольких сантиметрах от него, пишет News.ru. И просто схватила рыбу и протащила его по воде примерно 20 метров.

«Она захотела бесплатно поесть. Очень напористая и уверенная в себе акула», — заявил рыбак после нападения, попутно ругая акулу самыми последними словами.

Другие подводные охотники предупреждали парня, что поблизости есть акулы.