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21 августа
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Жизнь

Рыбак поймал гигантского князя лососей и побил 30-летний рекорд

Рыбак поймал огромную чавычу и побил рекорд штата Монтана 30-летней давности.

Чавыча.
Чавыча.
CCO

На рыбалке мужчина вытащил из воды огромную чавычу — рыба достигала 96 см в длину и 66 см в обхвате.

В последний раз такую длинную рыбу данного вида выловил местный рыбак в 1991 году, однако она была на три миллиметра короче пойманной в 2020 году, пишет Lenta.ru.

Князь лососей

Чавыча — распространенный вид рыб семейства лососевых. Они питаются мелкими обитателями водоемов и достигают крупных размеров.

Американцы называют чавычу королевским лососем, а японцы присвоили ей титул «князя лососей».

Ловля чавычи обычно начинается в конце лета и привлекает множество рыбаков.

В России

В России чавыча обитает в реке Анадырь, на Камчатке. Из-за масштабного браконьерства на Камчатке в ряде водоемов полуострова чавыча практически полностью исчезла. В настоящее время промышленный лов этой рыбы полностью запрещен на всем западном побережье Камчатки, на восточном чавыча разрешена лишь в качестве прилова.

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