Рыбак поймал гигантского князя лососей и побил 30-летний рекорд

На рыбалке мужчина вытащил из воды огромную чавычу — рыба достигала 96 см в длину и 66 см в обхвате.
В последний раз такую длинную рыбу данного вида выловил местный рыбак в 1991 году, однако она была на три миллиметра короче пойманной в 2020 году, пишет Lenta.ru.
Князь лососей
Чавыча — распространенный вид рыб семейства лососевых. Они питаются мелкими обитателями водоемов и достигают крупных размеров.
Американцы называют чавычу королевским лососем, а японцы присвоили ей титул «князя лососей».
Ловля чавычи обычно начинается в конце лета и привлекает множество рыбаков.
В России
В России чавыча обитает в реке Анадырь, на Камчатке. Из-за масштабного браконьерства на Камчатке в ряде водоемов полуострова чавыча практически полностью исчезла. В настоящее время промышленный лов этой рыбы полностью запрещен на всем западном побережье Камчатки, на восточном чавыча разрешена лишь в качестве прилова.