Рыбак поймал на удочку гольца рекордных размеров

В озере Шамплейн (США) пойман самый крупный за 51 год озерный голец-кристивомер, сообщает WCAX-TV.

Рыба весом 8,78 кг попалась на крючок еще в августе, однако официально рекорд был признан лишь теперь.

Это самый крупный голец, пойманный в озере с 1969 года. Информация о более старых уловах не сохранилась.

Рыбак утверждает, что голец рекордного размера клюнул после первого же заброса удочки, пишет Lenta.ru.

Шамплейн считается 13-м по величине озером в США. По нему проходит граница штатов Вермонт и Нью-Йорк, а также граница США и Канады.

Ранее житель Новосибирской области Антон Радо поймал в Оби щуку весом более чем 13 килограммов. Сначала рыбак взвесил улов, сфотографировался с гигантской щукой, в шутку назвал её «ручной собачкой и питбулем», а после отпустил ее.