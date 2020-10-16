Рыбак поймал на удочку гольца рекордных размеров

Рыба весом 8,78 кг попалась на крючок еще в августе, однако официально рекорд был признан лишь теперь.
Это самый крупный голец, пойманный в озере с 1969 года. Информация о более старых уловах не сохранилась.
Рыбак утверждает, что голец рекордного размера клюнул после первого же заброса удочки, пишет Lenta.ru.
Шамплейн считается 13-м по величине озером в США. По нему проходит граница штатов Вермонт и Нью-Йорк, а также граница США и Канады.
Ранее житель Новосибирской области Антон Радо поймал в Оби щуку весом более чем 13 килограммов. Сначала рыбак взвесил улов, сфотографировался с гигантской щукой, в шутку назвал её «ручной собачкой и питбулем», а после отпустил ее.