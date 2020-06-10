Рыбаку грозит два года колонии за 28 рыбок. Возможно, это те самые «омули Путина»

Полиция изъяла у 41-летнего рыбака незаконно добытые 28 байкальских омулей. Ущерб оценили в 100 тыс. рублей. Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

«1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна», — напомнили в МВД.