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Жизнь

Рыбаку грозит два года колонии за 28 рыбок. Возможно, это те самые «омули Путина»

В Бурятии задержали браконьера на озере Байкал, сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте.

Байкальская рыба омуль.
Байкальская рыба омуль.
Кирилл Котин

Полиция изъяла у 41-летнего рыбака незаконно добытые 28 байкальских омулей. Ущерб оценили в 100 тыс. рублей. Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

«1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна», — напомнили в МВД.

В полиции пояснили, что ограничения направлены против исчезновения популяции байкальского омуля.

Владимир Путин выпустил в Байкал мальков омуля.
Владимир Путин выпустил в Байкал мальков омуля.
kremlin.ru

Напомним, в августе 2017 года президент России Владимр Путин выпустил 50 тыс. мальков омуля в озеро Байкал.

«Вырастили в садках методом индустриального рыбоводства для поддержания биоразнообразия ихтиофауны самого глубокого озера на планете», — отметили тогда в пресс-служба Кремля.

Вполне возможно, что выловленный рыбаком-браконьером омуль три года назад «прошел через руки» президента России. Согласно описанию, живет эта рыба до 18 лет.

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