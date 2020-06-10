Рыбаку грозит два года колонии за 28 рыбок. Возможно, это те самые «омули Путина»

Полиция изъяла у 41-летнего рыбака незаконно добытые 28 байкальских омулей. Ущерб оценили в 100 тыс. рублей. Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.
«1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна», — напомнили в МВД.
В полиции пояснили, что ограничения направлены против исчезновения популяции байкальского омуля.
Напомним, в августе 2017 года президент России Владимр Путин выпустил 50 тыс. мальков омуля в озеро Байкал.
«Вырастили в садках методом индустриального рыбоводства для поддержания биоразнообразия ихтиофауны самого глубокого озера на планете», — отметили тогда в пресс-служба Кремля.
Вполне возможно, что выловленный рыбаком-браконьером омуль три года назад «прошел через руки» президента России. Согласно описанию, живет эта рыба до 18 лет.