Рыбопереработчики и «пилоты». Какие студенческие отряды появились в Алтайском крае и чем они успешны

В Алтайском крае подвели итоги третьего трудового семестра студенческих отрядов. О новых направлениях, вершинах и перспективах – в нашем материале.

Студенты и школьники

Один из главных успехов года — открытие новых направлений в работе студенческих отрядов.

В Алтайском крае создали уникальный «летный» отряд — операторов беспилотников, которые работают в сельском хозяйстве. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказала начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края Екатерина Четошникова.

У ребят очень серьезная история подготовки, они прошли сложную образовательную программу, — рассказала она. — Проект удалось воплотить благодаря Алтайскому аграрному университету и движению «Российские студенческие отряды.

Также в регионе создали три путинных отряда, бойцы которых участвовали в полном цикле переработки рыбы на Камчатке и Сахалине.

Несмотря на небольшой опыт, они сумели занять на своих объектах лидирующие позиции среди объединений из других регионов.

Еще одно новшество — трудовые отряды подростков. Школьные и студенческие отряды вышли на новый уровень взаимодействия, благодаря чему ученики могут перенимать больший опыт у старших товарищей.

12 отрядов подростков работают наравне со взрослыми, — добавляет Екатерина Четошникова. — Как правило, его бойцы — помощники вожатых. Но они включены в наши мероприятия, благодаря чему могут сориентироваться, каким направлением хотели бы заняться в будущем уже в качестве студентов.

В Алтайском крае подвели итоги третьего трудового семестра студенческих отрядов. Фото предоставлено Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Прочие успехи

По наблюдениям директора Алтайского краевого штаба студенческих отрядов Луизы Исаевой, наибольший прирост бойцов в этом семестре получили медицинские объединения.

Благодаря активному содействию Алтайского медицинского университета и Минздрава края бойцы стали получать первый трудовой опыт в больницах и поселках региона.

Получили очень хорошие отзывы главных врачей и министерства, — отмечает Луиза Исаева. — Сделали огромный шаг в развитии направления и не будем останавливаться — оно очень перспективное.

Еще одно значительное достижение, связанное с этим направлением, — в Алтайском крае впервые провели всероссийский проект РСО. Бойцы сервисных и медицинских отрядов из 11 регионов приехали поработать в белокурихинских санаториях.

Это был большой организационный процесс: заселить, кормить, трудоустроить, занимать мероприятиями, но мы успешно справились, — говорит Луиза Исаева. — А лучшим отрядом стал наш «Ватерпас» и получил знамя.

В Алтайском крае подвели итоги третьего трудового семестра студенческих отрядов. Фото предоставлено Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Помимо этого, бойцы алтайских отрядов привезли еще шесть знамен с других всероссийских и межрегиональных проектов. А педагогический отряд «Аврора» стал лучшим в стране по итогам третьего трудового семестра.

Сейчас власти и руководство местного отделения РСО готовятся к будущему году — 60-летию движения студенческих отрядов в Алтайском крае и 55-летию акции «Снежный десант». На масштабном юбилейном слете ждут выпускников и ветеранов со всей страны.

Одно из главных качеств бойцов — трепетное отношение к традициям. Они чтят преемственность и уважают старших. А ветераны сохраняют верность движению всю жизнь, — заключила Екатерина Четошникова.