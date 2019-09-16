Рыбопромышленная отрасль в РФ: достижения и перспективы

Рыбная промышленность всегда была важной составляющей экономики страны. В ней задействовано более 800 000 рабочих кадров. Отрасль продолжает активно развиваться, не уступая другим странам. Около 2,3% мирового объема добываемой рыбы приходится на Россию. 40% добываемого сырья экспортируется в другие страны. Развитие рыбохозяйственной отрасли является одной из главных задач государства. Некоторые вопросы в этой отрасли уже решены, а многие еще требуют дополнительной проработки.

Производитель рыбы № 1

Одним из самых крупных производителей рыбы в стране является «Русская Рыбопромышленная компания», в Совете Директоров которой состоит экс-глава минтранса РФ Виктор Олерский. Компания добывает около 300 000 тонн рыбы в год. 80% добычи приходится на треску, аляскинский минтай, лемонему и тихоокеанскую сельдь.

Компания активно развивается, каждый год обновляет суда, закупает холодильное оборудование, производит филе минтая и сельди. Стратегически компания стала удерживать стабильно высокие позиции на рынке, запланировала строительство новых предприятий по переработке рыбы, создала серию супертраулеров. Этого удалось добиться благодаря программе обновления флота, созданной Виктором Олерским в 2018 году.

«Русская Рыбопромышленная компания» применяет передовые технологии для ловли рыбы, тестирует новые стратегии. Кроме того, компания расширяет существующий рынок и осваивает новые.

В 2018 году компания начала строить береговые заводы по переработке минтая и сельди на Дальнем Востоке. Мощность предприятий составляет более 100 тонн продукции в день. Также строится завод по переработке трески и пикши в Мурманске. Его мощность — более 50 тонн в день.

Восстановить флот

Рыбопромышленная отрасль может развиваться только при наличии флота. На изношенных ветхих судах сделать практически ничего нельзя. Поэтому главной задачей в отрасли всегда было восстановить флот. Без поддержки государственных структур осуществить это невозможно. Судьбу рыболовецкого флота, основные параметры его воссоздания, определили первые лица государства. В первую очередь это касается крупного флота, который может работать в Мировом океане.

С важными инициативами в этой отрасли выступил Виктор Олерский. На посту замминистра транспорта он активно развивал гражданское судостроение. Одним из приоритетов его деятельности было строительство рыбопромысловых судов. В 2011 году благодаря его инициативе приняли закон о государственной поддержке судоходства и судостроения, который подтолкнул компании к строительству новых судов.

В 2018 году в Совете Федерации утвердили поправки в закон «О рыболовстве», где прописали «квоты под киль». По новым правилам, рыбаки могут заказывать на первом этапе крупнотоннажных судов стоимостью более 2 млрд рублей. Это настоящее испытание для верфей. Брать такие заказы могут немногие предприятия в России. Среди них на первом месте Выборгский судостроительный завод. Возможности остальных предприятий существенно ниже.

Рыбопромышленная отрасль в РФ. Предоставлено рекламодателем.

На поддержку рыбного промысла

Еще одно направление деятельности Виктора Олерского — поддержка владельцев рыбопромыслового флота. Еще на посту замминистра транспорта он предусмотрел ряд мер. Первая из них — регистрация судов в международном реестре. Любое судно, построенное после 10 января 2010 года на российских верфях может быть внесено в международный реестр. Эту меру ввели в российское законодательство еще в 2011 году. Власти также решили компенсировать процентную ставку по договорам лизинга при создании судов на верфи в России. Положение действительно для рыбаков и транспортных судов.