Ведущая программы «Утро России» попрощалась со зрителями в прямом эфире

Ландер навсегда уезжает в Италию, чтобы воссоединиться с мужем.
«Я прощаюсь с моим любимым „Утром“, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. Чуть не заплакала, конечно», — написала телеведущая.
Вместе с ведущей в Италию едет и ее 10-летняя дочь Эстель — она родилась в браке Елены с бизнесменом Томасом Ландером. Обе будут добираться к новому дому через Белоруссию, так как запланированный рейс в Милан был отменен, пишет News.ru.
Телеведущая приняла решение переехать в Италию ради семьи, сообщили представители холдинга в социальных сетях.