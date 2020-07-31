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Жизнь

Ведущая программы «Утро России» попрощалась со зрителями в прямом эфире

Ведущая «Утра России» Елена Ландер попрощалась со зрителями в последнем своем эфире и на странице в Instagram.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

Ландер навсегда уезжает в Италию, чтобы воссоединиться с мужем.

«Я прощаюсь с моим любимым „Утром“, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. Чуть не заплакала, конечно», — написала телеведущая.

Вместе с ведущей в Италию едет и ее 10-летняя дочь Эстель — она родилась в браке Елены с бизнесменом Томасом Ландером. Обе будут добираться к новому дому через Белоруссию, так как запланированный рейс в Милан был отменен, пишет News.ru.

Телеведущая приняла решение переехать в Италию ради семьи, сообщили представители холдинга в социальных сетях.

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