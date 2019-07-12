Рыжие и конопатые: в Барнауле впервые состоится фестиваль ярких людей

В ближайшее воскресенье, 14 июля, в барнаульском торгово-развлекательном центре «Пионер» впервые пройдет городской фестиваль рыжих и конопатых. Организатором нового необычного культурного события выступает Барнаульский молочный комбинат.

Масштабный праздник рыжих и конопатых в Барнауле обещает стать ежегодным. Организаторы пока держат полную программу в секрете, но корреспондентам информационного портала altapress.ru все же удалось узнать некоторые подробности.

Барнаульский молочный комбинат в этот день организует большую дегустационную площадку. Гости фестиваля смогут оценить рыжий персиковый йогурт «Молочная сказка», абрикосовые творожки, а также выиграть огромное количество вкусных призов.

Хэдлайнером фестиваля станет золотоволосая блондинка, участница многих вокальных телевизионных проектов Ольга Грушина и группа «GROO». Ребята исполнят кавер-версии популярных эстрадных песен, также они обещают, что споют хит из советского мультипликационного фильма «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой…».

В Барнауле пройдет городской фестиваль рыжих и конопатых. Фото: архив БМК «Молочная сказка»

Кроме того, участников фестиваля рыжих и конопатых ждут игротека от «Мосигры» — будет представлено более 50 настольных игр, мастер-классы по изготовлению рыжих игрушек из фетра от магазина товаров для творчества Hand Mad, аквагрим и конкурсы от «Пионер парка» и кинотеатра «Пионер».

Фестиваль рыжих и конопатых в Барнауле состоится 14 июля в торгово-развлекательном центре «Пионер» (пр.Ленина, 102В), начало в 13.00. Подробности в официальной группе «Молочная сказка» ВКонтакте.