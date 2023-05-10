Роберт де Ниро в седьмой раз стал отцом в 79 лет

О седьмом ребенке актер сообщил в разговоре с журналистом ET Canada. Когда журналист сказал, что знает, что у звезды шестеро детей, то Роберт де Ниро его поправил.
«Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок», — подчеркнул он.
Однако дальнейших подробностей он не сообщил. Неизвестно, кто мать новорожденного и как назвали ребенка.
Издание напоминает, что актер расстался со второй женой Грейс Хайтауэр еще в 2018 году.
В первом браке с Дайэнн Эбботт у Роберта де Ниро родилась дочь Дрена и сын Рафаэль. Известно, что Дрене исполнился 51 год. В браке с Грейс Хайтауэр у пары родились сын Эллиот и дочь Хелен. Бывшая возлюбленная Туки Смит стала мамой для его сыновей-близнецов Джулиана и Аарона.
Роберт де Ниро отметил, что иногда он спорит со своими детьми, но у них уважительные отношения друг к другу.