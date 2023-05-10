10 мая
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Жизнь

Роберт де Ниро в седьмой раз стал отцом в 79 лет

Актер Роберт де Ниро, известный по роли Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец», в седьмой раз стал отцом в 79 лет. Об этом сообщает Star.hit.

Дон Риклз и Роберт Де Ниро.
Дон Риклз и Роберт Де Ниро.
Кадр из фильма "Казино"

О седьмом ребенке актер сообщил в разговоре с журналистом ET Canada. Когда журналист сказал, что знает, что у звезды шестеро детей, то Роберт де Ниро его поправил.

«Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок», — подчеркнул он.

Однако дальнейших подробностей он не сообщил. Неизвестно, кто мать новорожденного и как назвали ребенка.

Издание напоминает, что актер расстался со второй женой Грейс Хайтауэр еще в 2018 году.

В первом браке с Дайэнн Эбботт у Роберта де Ниро родилась дочь Дрена и сын Рафаэль. Известно, что Дрене исполнился 51 год. В браке с Грейс Хайтауэр у пары родились сын Эллиот и дочь Хелен. Бывшая возлюбленная Туки Смит стала мамой для его сыновей-близнецов Джулиана и Аарона.

Роберт де Ниро отметил, что иногда он спорит со своими детьми, но у них уважительные отношения друг к другу.

Ранее у Брюса Уиллиса родилась первая внучка.

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