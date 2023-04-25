Робин Гуд, любовник и ребенок войны. 5 спектаклей, которые можно посмотреть до конца сезона в Барнауле

Конец театрального сезона уже близко, билеты заканчиваются, но некоторые спектакли еще можно успеть увидеть.

Алтайский музыкальный театр

Человек-амфибия

Сможет ли «морской дьявол» выжить на суше, а девушка, в которую он влюблен — под водой? Смогут ли они обрести счастье или такая любовь станет для них проклятием — смотрите в Алтайском музыкальном театре 29 апреля в 17:00.

Спектакль «Человек-амфибия». Дмитрий Лямзин. Спектакль «Человек-амфибия». Дмитрий Лямзин.

Дубровский

История о дворянине-«Робин Гуде», который тайно проник в дом своего заклятого врага, влюбился в его дочь и решил спасти ее от нежеланного брака. Все, кого тянет к страсти и накалу — приходите в Алтайский музыкальный театр 30 апреля в 17:00.

Дубровский «Дубровский». www. muzkom22.ru

Молодежный театр Алтая

Коварство и любовь

Сын премьер-министра влюблен в дочь уличного музыканта — Луизу, но алчность его отца становится серьезной преградой для влюбленных. События принимают трагический оборот. Смотрите в Молодежном театре Алтая 18 мая в 18:30.

Спектакль «Коварство и любовь». mta-barnaul.ru

Свободная пара

Муж предлагает своей жене перейти к «свободным отношениям» и говорит, что так брак будет счастливым и долгим. Но эта идея теряет для него привлекательность, когда выясняется, что у супруги появился любовник. О том, что было дальше — расскажут в Молодежном театре Алтая 28 мая в 17:00.

Спектакль «Свободная пара». mta-barnaul.ru

Театр драмы

Непрощенная

Эту историю посвятили тем, кто прошел войну и остался Человеком. В центре событий — обычная 16-летняя деревенская девчонка, которой пришлось пройти испытание войной. Театр драмы покажет все: концлагеря, голод, смерть и доброту — 9 мая в 17:30.