25 апреля
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Жизнь

Робин Гуд, любовник и ребенок войны. 5 спектаклей, которые можно посмотреть до конца сезона в Барнауле

Конец театрального сезона уже близко, билеты заканчиваются, но некоторые спектакли еще можно успеть увидеть.

Спектакль "Свободная пара".
Спектакль "Свободная пара".
mta-barnaul.ru

Алтайский музыкальный театр

Человек-амфибия

Сможет ли «морской дьявол» выжить на суше, а девушка, в которую он влюблен — под водой? Смогут ли они обрести счастье или такая любовь станет для них проклятием — смотрите в Алтайском музыкальном театре 29 апреля в 17:00.

Спектакль &quot;Человек-амфибия&quot;.
Спектакль «Человек-амфибия».
Дмитрий Лямзин.
Спектакль &quot;Человек-амфибия&quot;.
Спектакль «Человек-амфибия».
Дмитрий Лямзин.

Дубровский

История о дворянине-«Робин Гуде», который тайно проник в дом своего заклятого врага, влюбился в его дочь и решил спасти ее от нежеланного брака. Все, кого тянет к страсти и накалу — приходите в Алтайский музыкальный театр 30 апреля в 17:00.

Дубровский
Дубровский
&quot;Дубровский&quot;.
«Дубровский».
www. muzkom22.ru

Молодежный театр Алтая

Коварство и любовь

Сын премьер-министра влюблен в дочь уличного музыканта — Луизу, но алчность его отца становится серьезной преградой для влюбленных. События принимают трагический оборот. Смотрите в Молодежном театре Алтая 18 мая в 18:30.

Спектакль &quot;Коварство и любовь&quot;.
Спектакль «Коварство и любовь».
mta-barnaul.ru

Свободная пара

Муж предлагает своей жене перейти к «свободным отношениям» и говорит, что так брак будет счастливым и долгим. Но эта идея теряет для него привлекательность, когда выясняется, что у супруги появился любовник. О том, что было дальше — расскажут в Молодежном театре Алтая 28 мая в 17:00.

Спектакль &quot;Свободная пара&quot;.
Спектакль «Свободная пара».
mta-barnaul.ru

Театр драмы

Непрощенная

Эту историю посвятили тем, кто прошел войну и остался Человеком. В центре событий — обычная 16-летняя деревенская девчонка, которой пришлось пройти испытание войной. Театр драмы покажет все: концлагеря, голод, смерть и доброту — 9 мая в 17:30.

Спектакль &quot;Непрощенная&quot;.
Спектакль «Непрощенная».
altdrama.ru
Спектакль &quot;Непрощенная&quot;.
Спектакль «Непрощенная».
altdrama.ru
Спектакль &quot;Непрощенная&quot;
Спектакль «Непрощенная»
vk.com/altdrama
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