Роботы-доярки и дроны-пастухи: в сети набирает популярность ролик о русской кибердеревне

В сети набирает популярность видеоролик под названием «Русская кибердеревня». Его опубликовали 19 ноября на YouTube-канале birchpunk.

В сети набирает популярность ролик о русской кибердеревне

Авторы видео представили, как бы выглядела жизнь в русской деревне в эстетике киберпанка.

Получилась короткометражка о жизни в русской деревне будущего: с летающими фургонами «Почты России» и квадрокоптерами вместо птиц. Сценаристом и режиссёром проекта выступил Сергей Васильев.

За сутки ролик собрал почти 2 млн просмотров. В комментариях зрители хвалят автора и просят не бросать съемки видео с похожей тематикой.

«Работа крутая, с юмором, и с графикой Всей команде респект Продолжайте в том же духе», — написал один из пользователей.