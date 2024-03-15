Роботы со встроенной нейросеть появились на складе популярного маркетплейса

Машине дали название Роборука. Сейчас она может разгружать разные коробки. планируется, что в будущем машина будет собирать товары для отправки покупателям.
Отмечается, что в Роборуку встроена нейросеть Яндекса.
На данный момент новая технология обучается сравнивать предметы между собой, обобщать информацию о них и применять знания в разных обстоятельствах.
Например, если Роборука умеет брать письменную ручку, то сумеет взять и карандаш, даже если раньше никогда не имела дело с этим предметом.
Ранее сообщалось, что искусственый интеллект назвали энергозатратным.
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