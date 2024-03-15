Роботы со встроенной нейросеть появились на складе популярного маркетплейса

На складе Яндекс Маркета начали тестировать робота со встроенной нейросетью. Об этом пишет Baza.

Машине дали название Роборука. Сейчас она может разгружать разные коробки. планируется, что в будущем машина будет собирать товары для отправки покупателям.

Отмечается, что в Роборуку встроена нейросеть Яндекса.

На данный момент новая технология обучается сравнивать предметы между собой, обобщать информацию о них и применять знания в разных обстоятельствах.

Например, если Роборука умеет брать письменную ручку, то сумеет взять и карандаш, даже если раньше никогда не имела дело с этим предметом.

Ранее сообщалось, что искусственый интеллект назвали энергозатратным.

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