Роботы-звезды гостят в Барнауле последние дни

«Эти талантливые роботы вас удивят» — обещают создатели проекта. Интервью с ведущей новостей, выступление стендапера, лекция от робота-профессора — на семейном фестивале роботов дети не только развлекаются, но и обучаются. «RoboStars» работает в Барнауле последние дни на 2-м этаже ТРЦ «Arena».

Совсем другая физика, без скучных формул и сложных законов, раскроется на шоу Николы Теслы. А на тренировке по робофутболу «умный» мяч просчитает скорость и силу удара. Хотите играть еще лучше? Запускайте обучающую программу и чувствуйте себя новым Роналду или Месси.

Айдана Кожахметова,

управляющая фестивалем:

Маленькие дети с удовольствием создают объемные рисунки 3D-ручкой, а подростки — собирают своего собственного робота. И абсолютно всем нравится наша ведущая новостей Бритни, она очень любит разговаривать на любые темы и обниматься. Мальчишки обожают зоны с футбольной тематикой и виртуальной реальностью. А сами взрослые вспоминают у нас на фестивале, что они тоже немного дети.

У партнеров фестиваля, среди которых крупные сетевые бренды, можно получить пригласительные, по которым сразу двое детей смогут посетить «RoboStars» бесплатно. Подробные условия акции описаны здесь.

Купить билет со скидкой можно на сайте robostars.ru/barnaul

Подробная информация по телефону +7 (903) 947-37-70