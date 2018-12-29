Роботы-звезды гостят в Барнауле последние дни

Совсем другая физика, без скучных формул и сложных законов, раскроется на шоу Николы Теслы. А на тренировке по робофутболу «умный» мяч просчитает скорость и силу удара. Хотите играть еще лучше? Запускайте обучающую программу и чувствуйте себя новым Роналду или Месси.
Айдана Кожахметова,
управляющая фестивалем:
Маленькие дети с удовольствием создают объемные рисунки 3D-ручкой, а подростки — собирают своего собственного робота. И абсолютно всем нравится наша ведущая новостей Бритни, она очень любит разговаривать на любые темы и обниматься. Мальчишки обожают зоны с футбольной тематикой и виртуальной реальностью. А сами взрослые вспоминают у нас на фестивале, что они тоже немного дети.
У партнеров фестиваля, среди которых крупные сетевые бренды, можно получить пригласительные, по которым сразу двое детей смогут посетить «RoboStars» бесплатно. Подробные условия акции описаны здесь.
Купить билет со скидкой можно на сайте robostars.ru/barnaul
Подробная информация по телефону +7 (903) 947-37-70