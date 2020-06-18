Родина вождя в ушанке и вампира из романа: ТОП-5 малоизвестных фактов о Бийске

18 июня 1709 на Алтае по приказу Петра I построили укрепленное поселение — Бикатунский острог. Это был первый опорный пункт на территории Южной Сибири современного Алтайского края. К этому дню altapress.ru подготовил пять интересных фактов, которые вы скорее всего не знали.

Факт № 1. Бийск входит в число шести городов России, которые построили по личному указу Петра I. В XIX веке являлся крупным торгово-купеческим центром юга Сибири, а сегодня носит звание наукограда — центра инноваций и современных технологий.

Факт № 2. В Бийске произошло два полных солнечных затмения с промежутком в два года — 29 марта 2006 и 1 августа 2008. Интересно, что такое явление обычно наблюдают в одном месте раз в 300 лет.

Факт № 3. Бийск упоминается в серии романов «Академия вампиров» Райчел Мид как родина одного из главных персонажей — вампира русского происхождения Дмитрия Беликова.

Факт № 4. В Бийске располагается уникальный памятник Владимиру Ленину — его особенность в том, что вождь изображен в пальто и зимней шапке. Всего в России четыре памятника вождя «в утеплении».

Факт № 5. Привокзальная площадь Бийска засветилась в советском черно-белом фильме Василия Шукшина «Печки-лавочки».

Анна Карпова