Родителей, которые не могут сдать на школьный выпускной по 10−20 тысяч, назвали «никчемными»

В Хакасии организатор и ведущий праздников Максим Карусевич раскритиковал родителей, которые не в состоянии за 2 года накопить ребенку на школьный выпускной, пишет « Проспект Мира ».

В своем Instagram Карусевич отметил, что выпускные в 2020 году были, но в совершенно другом формате.

«Каждый год мы приходим в школы и стучимся в головы уважаемых родителей, что нужно делать праздник такой, чтобы ребенок помнил его всю жизнь! И именно с формулировкой „офигеть как было круто“, а не „офигеть какой отстой“. И вот самое интересное. Разница в сумме затрат на эти две эмоции минимальна», — написал местный шоумен.

Далее он представил несколько изображений с предложением сравнить размах и затраты.

К примеру, если 15 тыс. рублей с человека, то: 2000 — последний звонок, 3500 — фотокнига, 2500 — банкет (еда), 7000 — программа и оформление.

В целом, отметил Карасевич, его выпускные стоили «10, 15 и около 18−20 тыс. рублей».

«И если мне кто-то сейчас напишет, что для кого-то эта сумма не подъемная, я сразу отвечу: „вы никчемный родитель“», — заявил организатор.

Он пояснил, что если «ребенок пошел в школу, родители уже должны в голове держать выпускной». Деньги необходимо откладывать после 9 класса.

«Что значит нормальному родителю найти 20 тысяч за учебный год (это я взял условный максимум). Да пускай 25, да даже пускай 50 тысяч (при условии затрат на платье, укладку, маникюр и т.д.) на девочку. 10 месяцев учебного года! Это по 5000 в месяц. А если задуматься сразу после 9 класса — 24 месяца по 2000 с копейками!» — расписал Карасевич структуру накоплений.

Площадь Свободы , конец выпускного бала в школах. Июнь 1956 года Александр Антошкин

В разговоре с изданием Карусевич пояснил свои слова, назвав их «немного резковатыми», но от этого не менее правдивыми.

«Если внимательно вчитаться в текст и посмотреть реальные затраты, то эти суммы не такие уж и заоблачные. И я больше говорю о тех родителях, которые реально могут себе это позволить, но по какой-то причине считают затраты на хороший праздник для детей неоправданными», — пояснил шоумен.

При этом, подчеркнул Карасевич, многодетные семьи или родители-одиночки чаще всего выбирают более затратный вариант — чтобы сделать праздник для своих детей.