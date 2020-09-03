Родителей мальчика, умершего в день рождения и залеченного «по единым протоколам», обвинили в угрозах врачам

Красноярский центр охраны материнства и детства заявил в полицию на родителей умершего от рака восьмилетнего мальчика, пишет « Проспект Мира ».

Артем, отец умершего ребенка, вместе с женой живет в Минусинске. По его словам, медики обвинили их в угрозах физической расправой.

«На меня и мою жену написано заявление, якобы моя жена звонит и угрожает им физической расправой. Сейчас меня вызывали в полицию. В августе кто-то проколол колесо бывшему врачу мальчика — он пошел писать заяву, якобы это мы. Это уже полный беспредел, ни я, ни моя жена не могли звонить, и с наших телефонов тоже. У нас сын погиб по их вине, и нас же еще лицом в говно. Это получается, если с ними что-то случится — приедут к нам», — возмущается Артем.

Историю его сына, восьмилетнего Влада, рассказали в местных СМИ. Мальчик с 2018 года боролся с раком и скончался в день своего рождения — 4 июля 2020 года. Его родители безуспешно пытались добиться возбуждения уголовного дела, они уверены во врачебных ошибках при лечении (медики якобы ничего не могли сделать).

А после выяснилось, что мальчик такой не один: нескольких детей «похоронили» в красноярской онкологии, но при этом их «обреченные жизни» успешно спасают в Москве и Израиле.

Красноярские медики, комментируя материал про «обреченных», заявили, что лечат детей по единым протоколам, которые утвердили в Минздраве РФ.

Больница в Барнауле. vk.com/blacklist_barnaul.

Вернемся к ситуации с заявлением и полицией. По утверждению отца Влада, он может доказать свою непричастность к угрозам разными способами — детализация звонков, прохождение полиграфа, изъятие записей разговоров при звонках на больничные номера и не только.

«40 дней не так давно прошло, какие угрозы? Мы до сих пор плачем вечерами от тоски по сыну, чего они хотят?» — недоумевает Артем.

Кстати, ранее он рассказал, что звонил заведующей отделения онкологии и хотел обсудить, как вообще проходило лечение, но с ним не стали разговаривать, а после его и жену внесли в черный список в группе центра в соцсетях.

В полиции изданию подтвердили поступление заявления от врачей, но уточнили, что отказали в возбуждении дела и материалы передали в прокуратуру для окончательного решения. В медцентре решили отмолчаться.

Ранее в новосибирской «больнице без реанимации» после нескольких приступов эпилепсии скончалась семилетняя девочка.