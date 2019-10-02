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Жизнь

Родители и медики запустили флешмоб в поддержку детских онкологов национального центра

Независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» запустил в Twitter флешмоб в поддержку уволившихся онкологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина, родители больных детей выкладывают свои обращения в Instagram.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Опубликован ролик с обращением Тамары Цветковой от лица родителей онкобольных детей к президенту РФ с просьбой вмешаться в сложившуюся с центром Блохина ситуацию.

Медики разных специальностей начали записывать видеообращения в поддержку уволившихся детских онкологов из НМИЦ им. Блохина и выкладывать их в Twitter с хэштегом «спаситедетскийинститут». Также врачи призывают своих коллег не молчать.

«Только солидарность врачей и пациентов в состоянии изменить критические ошибки нашей системы здравоохранения», — заявил Кирилл Бородин, медбрат из Санкт-Петербурга.

Родители больных детей делают публикации в Instagram с тем же хэштегом «спаситедетскийинститут». Они рассказывают о центре Блохина, своих детях и призывают подписать петицию с требованием прекратить травлю онкологов. Петиция уже собрала почти 90 тысяч подписей.

История вопроса

30 сентября четверо сотрудников от лица всех 26 врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина заявили, что новое руководство «дестабилизирует работу всей онкологической службы» в стране и пригрозили увольнением в полном составе.

Также они рассказали, что в центре «отсутствует банальная вентиляция, стены поедает плесень, палаты переполнены больными». Новые корпуса строятся уже 20 лет, а их эксплуатация откладывается «из года в год», пишет polit.ru.

Врачи требовали отстранить руководство НИИ детской онкологии, «обоснованно и прозрачно» распределять зарплаты сотрудникам, а также провести аудит строительства новых корпусов института.

1 октября глава Национального медицинского исследовательского центра НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди назвал ультиматум онкологов спекуляцией, а конфликт с администрацией — местным. В тот же день администрация освободила заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича от должности исполняющего обязанности завотделением, так как он был инициатором видеообращения врачей.

В министерстве здравоохранения выступления четырех врачей онкоцентра Блохина назвали грубым нарушением врачебной этики, сообщила пресс-служба министерства.

Все врачи отделения трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина подали заявления об увольнении.

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