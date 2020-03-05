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Жизнь

Родители избили полугодовалую девочку и бросили ее в отделе полиции в Омске

Четырехмесячную девочку с растяжением связок правого плечевого сустава доставили в одну из больниц Омска, сообщает Om1.ru со ссылкой на свои источники.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Анна Зайкова

Заявление в полицию принесла бабушка девочки. Она рассказала, что ее сын и невестка не занимаются воспитанием дочери и ведут асоциальный образ жизни.

Предполагается, что девочку травмировал 35-летний отец, но в полиции эту информацию пока только проверяют. В региональном МВД отметили, что оба родителя злоупотребляют алкоголем и ведут себя агрессивно.

Сотрудники полиции забрали ребенка вместе с мамой. Однако в здание отдела полиции женщина заходить отказалась и бросила дочь, а сама скрылась.

Из отдела полиции девочку забрали в больницу, где врачи выяснили, что ребенок травмирован.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.

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