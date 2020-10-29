Родители продали меня будущему мужу

Родившись в бедной семье в деревне Киргизии, молодая девушка не вправе сама выбирать для себя будущее. В 18 лет родители договорятся о свадьбе. Мужем станет тот, кто предложит большую цену. Так и случилось с нашей героиней Евгенией. Впереди ее ждала судьба многих ее одноклассниц и подруг. Но через несколько лет умер ее муж. Оставшись одна без денег, и возможности заработать в деревне она отправляется в Москву на заработки. Так делали все, учитывая, что Россия была не иностранным государством, а родиной ее предков.

В Москве она работала и отправляла деньги родителям, старикам тяжело прожить на одну пенсию. В столице России она впервые позволила себе влюбиться. Да, да, именно позволила. Ведь в ее семье все браки заключались по договоренности. Поэтому впервые почувствовав учащенное сердцебиение при виде своего избранника, она испугалась новым, ранее не знакомым чувствам. Но противится любви сложно, и женщина согласилась выйти замуж.

В браке родилось трое чудесных детей. Несколько лет они жили в полном единении и взаимопонимании. Всей семье переехали в Воркуту, на родину мужа. И тут он показал свое настоящее лицо. Она начал бить жену и детей, подсел на наркотики и каждый день издевался над женой. Женщина без денег и с тремя детьми не могла выбраться из незнакомого, холодного, северного города. Вся надежда у женщины была на родителей, только они могли ей помочь. Бабушка взяла кредит и только так Евгения смогла сбежать от тирана на родину.

Чужая среди своих

Из семейного архива

Вернувшись в родную деревню, она надеялась, что опасность позади. Она встретила своего одноклассника. Он со школы был влюблен в Евгению. С чистым сердцем мужчина принял детей женщины, которую любил столько лет. Видя настоящую любовь и заботу, женщина выходит замуж. Обычно так заканчиваются все романтические фильмы. Остается лишь добавить: «Жили они долго и счастливо». Но в жизни так просто не бывает.

Местные мальчишки не приняли русских детей женщины. Старшего сына постоянно были и отбирали деньги на обед. Домой он возвращался в слезах и голодный. Последней каплей терпения матери стало то, что Артур вернулся домой с переломанной рукой. «Мальчики кинули в меня большой камень», — сквозь слезы смог произнести ребенок. К травле в школе добавились и юридические проблемы. Без согласия отца детям не могли оформить гражданство Киргизии, а он был категорически против.

Счастье ребенка для женщины было превыше личного. И она решает вернуться в Россию.

Смерть мамы и переезд на Алтай с четырьмя детьми

Всей семьей они решают переехать в Россию. Продают свое жилье и покупают ветхий домик на Алтае, в городе Камень-на-Оби. К сожалению, мама Евгении умерла и не успела увидеть счастливых внуков. Муж остался на родине продавать свою квартиру, и уже год не может воссоединиться с семьей, потому что границу закрыли из-за пандемии.

Кажется, что вот-вот и все наладится, но нет. Судьба распорядилась иначе. Приехав в Россию, женщина понимает, что беременна четвертым ребенком. Евгения остается одна в чужом городе с младенцем на руках. И сейчас уже никто не может помочь. Муж каждый месяц присылает всю свою заработную плату семье, но в пересчете на рубли получается две — три тысячи. Для того, чтобы встать на ноги женщине нужно получить самой гражданство и оформить его для младшего ребенка. Так она сможет получить помощь по уходу за ребенком, а в дальнейшем и устроиться на приличную, легальную работу.

Мир не без добрых людей

Из семейного архива

Ничего не понимая в российском законодательстве, она копит деньги на юриста, который должен был ей оформить гражданство. Но он оказался нечестным, и она осталась без сбережений и долгожданного гражданства. В этот критический момент женщину встретила Людмила Николаевна, сотрудник Комплексного центра социального обслуживания населения. Она решает помочь ей. Всю юридическую волокиту она берет на себя, поселяя Евгению в социальной гостинице, потому что ветхий дом со временем стал опасным для детей. Сейчас там бесплатно для семьи делают ремонт, потому что строителей тронула истории жизни Евгении.

Оформление гражданство идет полным ходом. Женщина сдала экзамен на знание русского языка, подготовила документы, но не хватает одного последнего шага, который упирается в нехватку средств. Чтобы сдать необходимые анализы, перевести паспорт и заверить его у нотариуса необходимо 9600 рублей.

Фонд «Облака» решил помочь женщине. Мы надеемся, что в жизни женщина наступить белая полоса, и она забудет все свои невзгоды, как страшный сон.

Давайте подарим семье спокойствие и веру в будущее. Мы так хотим, чтобы четверо сорванцов собрались за круглым столом в доме и за чашечкой чая, наперебой рассказывали веселые истории из школы или детского сада, веселились с друзьями и больше не боялись ударов судьбы.

Если вы готовы помочь семье переведите посильное пожертвование по ссылке fondoblaka.com Способы пожертвования: смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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