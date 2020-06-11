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11 июня 13°C
Жизнь
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Родители теперь могут заказать бесплатное поздравление для ребенка от рыжего ГАЛАкота

Все родители хотят, чтобы праздники у детей проходили весело, задорно и запоминались долгие годы. Чтобы помочь мамам и папам воплотить свои задумки, избежав лишних затрат, народный магазин «Галамарт» запустил в Барнаулее специальную акцию. Заполните до 20 июня анкету на сайте «Галамарт», и поздравить вашего ребенка с Днем рождения придет ласковый и пушистый рыжий кот. Кот вручит имениннику подарок, и все это — абсолютно бесплатно!

Рыжий ГАЛАкот поздравит вашего ребенка с Днем рождения!
Рыжий ГАЛАкот поздравит вашего ребенка с Днем рождения!
Фото предоставлено магазином «Галамарт»

Рыжие коты — не только символы «Галамарта», но и любимцы детей по всей России: добродушные и веселые, они отлично умеют занять малышей, прекрасно поют и пляшут, а еще постоянно придумывают разные игры (их кошачья фантазия просто не знает границ). Рядом с такими котами не соскучишься!

Теперь галакот может прийти к вам домой, чтобы поздравить малыша с Днем рождения. Он принесет подарок и поиграет с именинником. И все это не будет вам стоить ни копейки! Главное — успеть заполнить анкету до 20 июня. Коты смогут поздравить детей, чьи Дни рождения приходятся на это лето, до 31 августа.

Рыжий ГАЛАкот поздравит вашего ребенка с Днем рождения!
Рыжий ГАЛАкот поздравит вашего ребенка с Днем рождения!
Фото предоставлено магазином «Галамарт»
Рыжий ГАЛАкот поздравит вашего ребенка с Днем рождения!
Рыжий ГАЛАкот поздравит вашего ребенка с Днем рождения!
Фото предоставлено магазином «Галамарт»

Яркие эмоции, подарки, поздравления — все это абсолютно бесплатно, а праздничные совместные фото малыша с очаровательным рыжим котом займут почетное место в семейном фотоальбоме. Анкету можно заполнить прямо сейчас, и останется только ждать в гости галакотика!

8−800−333−4-000
www.galamart.ru

Организатор акции: ИП Невежин Игорь Иванович. ОГРНИП 316965800170511. ИНН 665902600472. Юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 119. Заявки на участие в акции принимаются с 1 до 20 июня 2020 г. Подробную информацию об акции можно узнать на официальном сайте «Галамарт». Акция действует в городах: Екатеринбург, Барнаул, Нижневартовск.

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